Футбол
ФедералПрессКокорин и Мамаев освобождены по УДО
«ФедералПресс» ранее писал, что Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина. Заседание суда пройдет в пятницу в закрытом режиме.
Читать в источнике
Оценить909
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма 11:25
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград 13:53
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra 07:09
Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru 13:49
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Общество
В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru 14:37
Здоровье
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
РИА Новости 16:07
Авто
Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3%
В августе 2019 года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упала на 1,3% по сравнению с показателем продаж аналогичного периода прошлого года.
REGNUM 05:56
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя из-за фильма о Беслане
Neva.Today 07:35
Происшествия
Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге
Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45