«ФедералПресс» ранее писал, что Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина. Заседание суда пройдет в пятницу в закрытом режиме.

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020 Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Музыка На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Политика Кравчук назвал главную ошибку властей Украины Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Экономика Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Общество В работе «Википедии» произошел сбой Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Футбол Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей» «Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Политика Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.

Здоровье В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Авто Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3% В августе 2019 года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упала на 1,3% по сравнению с показателем продаж аналогичного периода прошлого года.