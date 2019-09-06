Футбол

ФедералПрессФедералПрессКокорин и Мамаев освобождены по УДО

«ФедералПресс» ранее писал, что Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина. Заседание суда пройдет в пятницу в закрытом режиме.
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Реакция адвоката Кокорина на освобождение футболиста: «Домой!»

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Что ждет Кокорина и Мамаева на свободе

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Футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев выйдут на свободу раньше срока

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Геннадий Орлов: «Кокорин способен усилить „Зенит“, класс не пропьешь. А Мамаев не подойдет на роль плеймекера»

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Как изменился российский футбол? Смена лимита, новый президент РФС

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Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
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Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
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Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3%

В августе 2019 года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упала на 1,3% по сравнению с показателем продаж аналогичного периода прошлого года.
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