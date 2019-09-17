Футбол
Gorodvo.ruКокорин и Мамаев окончательно освободились
По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты покинули колонию в Белгородской области, где провели два месяца. В начале сентября стало известно, что суд решил освободить спортсменов условно-досрочно.
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Политика
Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Появилось видео задержания браконьеров из КНДР
Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Происшествия
В Приморье студентка колледжа избила инвалида
Восток-Медиа 16 сентября в 19:48
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон
Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru 05:09
Интернет
Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Происшествия
В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива».
Чемпионат 10:11
Армия и оружие
Бельгийские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Бельгийские военные истребители в небе над Балтийским морем сопроводили два российских Ту-160 и два Су-27.
DP.RU вчера в 13:44
Футбол
Экс-жена Тимощука: Толик хотел упечь дочерей в школу для умственно отсталых
Виновницей распада семьи Тимощуков СМИ неоднократно называли светскую львицу Анастасию Климову, считающую себя писательницей, с которой экс-полузащитника Шахтера, Зенита, Баварии и Кайрата, по слухам, связывают многолетние отношения.
Советский спорт 04:49
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59