Футбол

Gorodvo.ruGorodvo.ruКокорин и Мамаев окончательно освободились

По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты покинули колонию в Белгородской области, где провели два месяца. В начале сентября стало известно, что суд решил освободить спортсменов условно-досрочно.
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