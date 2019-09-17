Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Вместе с футболистами был освобождён и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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У колонии, где пресса встречает Кокорина и Мамаева, машина едва не задавила журналиста. Ему вызвали скорую
Фонтанка.Ру17 сентября в 01:28
Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева
ТАСС17 сентября в 04:20
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Общество
Володин: Взыскание долгов по зарплате защитит права работников
Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.
REGNUM 08:23
Политика
Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. руб. в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, разосланного в четверг.
РБК 08:33
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Футбол
Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
Телепрограмма вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России
В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Коммерсантъ 08:27
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Происшествия
Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение
Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
REGNUM 08:37
Технологии
Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ
Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Лавров: Москва озабочена атакой на саудовские нефтеобъекты
Россия серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РЕН ТВ 08:38
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Игры
Apple на бета-версии iOS 13 запустила игровой сервис Apple Arcade
Помимо Apple Arcade выйдет стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальным контентом.
Astera 17 сентября в 07:24
Футбол
«Спартак» вырвал победу над «Уфой» в молодежном первенстве
В Уфе состоялся матч молодежного первенства России. "Спартак" одержал победу над "Уфой".
Газета.Ru 08:19
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55