Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Спорт день за днем

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Экономика Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».

Происшествия Прокуратура просит суд изменить приговор Павлу Устинову 16 сентября суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа согласно части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Шоу-бизнес Алибасов призвал оставить Заворотнюк в покое Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов призвал общественность не оказывать эмоционального давления на актрису Анастасию Заворотнюк.

Недвижимость Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».

Происшествия В Грозном загорелся крупный торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

Здоровье В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить» В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить».

Политика Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газа Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Футбол Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем» Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10 3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.

Общество Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».

Игры Анонсировали Total War Saga: Troy SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.

Футбол «Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.

Технологии Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с выдачей eSim Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказываться от обычных сим-карт.

Здоровье Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".

Политика Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.