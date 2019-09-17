Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

Шестого сентября выездной Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО. Согласно решению суда, который прошел в мае 2019 года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы соответственно.
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Готов ли Капризов к НХЛ? Малком — сильнейший игрок РПЛ? А также все об освобождении Кокорина и Мамаева. Лучшие тексты 17 сентября

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Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы, репортаж из Алексеевки – фото, видео

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«Вы к нам еще приезжайте». Кокорин и Мамаев почувствовали вкус свободы

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