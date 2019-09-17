Футбол
Евро-футбол.руКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО
Шестого сентября выездной Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО. Согласно решению суда, который прошел в мае 2019 года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы соответственно.
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Встретили Кокорина и Мамаева на свободе. Наезд отчима, первые эмоции, контракт с «Зенитом»
Sport24.ru17 сентября в 05:50
«Вы к нам еще приезжайте». Кокорин и Мамаев почувствовали вкус свободы
Спорт-Экспресс17 сентября в 07:15
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Футбол
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Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
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