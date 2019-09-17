Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Вместе с футболистами был освобождён и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вы к нам еще приезжайте». Кокорин и Мамаев почувствовали вкус свободы
Спорт-Экспресс17 сентября в 07:15
Встретили Кокорина и Мамаева на свободе. Наезд отчима, первые эмоции, контракт с «Зенитом»
Sport24.ru17 сентября в 05:50
«Год отсидели, а понты всё те же остались»: реакция во «ВКонтакте» на возвращение Кокорина и Мамаева
Евро-футбол.рувчера в 09:48
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
ТК Звезда вчера в 00:32
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru 12:41
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Политика
В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, предусматривающий выделение Украине военной помощи на общую сумму $250 млн.
Московский Комсомолец 19:26
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Футбол
Спортивные выходные с «Известиями»
Лишь последний матч на выезде против казахстанского «Барыса» закончился разгромом (0:3). В нем «Спартак» играл без своего главного тренера, не поехавшего на гостевую серию по состоянию здоровья.
Известия 17:00
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
В Москве задержали полицейского, расстрелявшего своих коллег возле станции метро «Рязанский проспект», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:40
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России
В начале лета новый внедорожник GAC GS8 успешно завершил финальные испытания, и после проверки условий производства GAC Motor в Гуанчжоу сертификационными органами было вынесено положительное решение о том, что с 17 сентября текущего года в течение трех лет китайская компания имеет право продавать свой GS8 на территории Таможенного союза.
SpeedMe 00:10
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Происшествия
Секретный российский завод больше года посещали уборщицы-шпионы
Секретный завод, находящийся под Москвой, в течение года свободно посещали неизвестные люди. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
ИнфоСМИ 12:20
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов».
РБК 18:32