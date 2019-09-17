Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве. Также, из колонии освобожден и младший брат Кокорина Кирилл.

Кокорин и Мамаев освободились по УДО

Армия и оружие Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Гаджеты Хакер рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.

Экономика Из-за снижения уловов в России подорожал лосось Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.

Политика В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева заявила, что фригидна Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.

Кино Умер французский актер Шарль Жерар В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Происшествия Депутату проломили голову кирпичом в Киеве На Украине депутата ударили кирпичом по голове. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает агентство УНИАН.

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Недвижимость Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Наука Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.

Футбол Мамаев обсудит расторжение контракта с «Краснодаром» Полузащитник Павел Мамаев прилетел в Краснодар для встречи с руководством ФК «Краснодар», на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта.

Футбол Лудогорец — ЦСКА 5:1 Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия Задержанные северокорейские суда доставили в Находку Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, прибыли в Находку сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Шоу-бизнес Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.