Футбол
Капитал страныКокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве. Также, из колонии освобожден и младший брат Кокорина Кирилл.
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