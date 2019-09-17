Футбол

Капитал страныКапитал страныКокорин и Мамаев освободились по УДО

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве. Также, из колонии освобожден и младший брат Кокорина Кирилл.
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

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Известия вчера в 08:38
Авто

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Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
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Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
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В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
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МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
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Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
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Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
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Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.
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В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Армия и оружие

В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ

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Футбол

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