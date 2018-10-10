Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Политика Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

Культура Представители ТАСС приняли участие во Всероссийском фестивале «Голос Кавказа» В этом году участниками "Голос Кавказа" стали представитель ТАСС на Северном Кавказе Кантемир Давыдов, руководитель управления продаж информационных продуктов Департамента продаж Наталия Харисова и специалист этого же подразделения Лилия Хасянова.

Политика 80 лет назад начался Польский поход Красной Армии На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.

Общество Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.

Общество Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

Шоу-бизнес Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей болезни Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.

Космос Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Oracle построила суперкомпьютер из 1060 Raspberry Pi 3 B+ В рамках мероприятия Oracle OpenWorld 2019 компания-разработчик программного обеспечения представила кластер из 1060 Raspberry Pi 3 B+, который назвали суперкомпьютером.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Армия и оружие AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Футбол Сергей Семак: «Азмун забил травмированным» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Армия и оружие Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Киберспорт В Dota 2 изменили систему поиска игр Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.

Энергетика Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.