Футбол

Neva.TodayNeva.TodayКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.
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