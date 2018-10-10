Футбол
Neva.TodayКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.
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Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru 16:18
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Культура
Представители ТАСС приняли участие во Всероссийском фестивале «Голос Кавказа»
В этом году участниками "Голос Кавказа" стали представитель ТАСС на Северном Кавказе Кантемир Давыдов, руководитель управления продаж информационных продуктов Департамента продаж Наталия Харисова и специалист этого же подразделения Лилия Хасянова.
ТАСС 12:33
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Кино
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку
В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку.
Российская газета 06:30
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:26
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Гаджеты
Oracle построила суперкомпьютер из 1060 Raspberry Pi 3 B+
В рамках мероприятия Oracle OpenWorld 2019 компания-разработчик программного обеспечения представила кластер из 1060 Raspberry Pi 3 B+, который назвали суперкомпьютером.
Игромания.ру 16:52
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
RT на русском вчера в 17:47
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Армия и оружие
AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам
Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.
РБК 14:48
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Футбол
Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 15:44
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Энергетика
Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL
Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.
Rambler News Service вчера в 04:40
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15