Футбол

РБКРБКФутболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области. «По законодательству это происходит в первой половине дня», — пояснила представитель управления.
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