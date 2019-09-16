Футбол
РБКФутболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области. «По законодательству это происходит в первой половине дня», — пояснила представитель управления.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами
Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 13:49
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Назван год перевода россиян на отечественный опиум
Производство российских обезболивающих препаратов из выращенного в России опийного мака начнется ориентировочно в 2021 году.
Lenta.ru 13:26
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
Собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США.
Газета.Ru 12:50
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 Lite официально представлен в Европе
UfaTime.ru 11:51
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Кино
Доктор Дум и Доктор Стрэндж столкнутся в пятой фазе вселенной Marvel
Актуальные Новости 11:22
Политика
В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета
Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».
РБК 10:57
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Авто
Стало известно, когда дебютирует Lada 4x4 с новым салоном
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Футбол
Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS
RT на русском 11:19
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Гаджеты
Обновление Windows 10 выводит из строя все важное
Microsoft выпустила обновление на Windows 10, которое вообще-то направлено на исправление проблем с голосовым помощником Cortana, однако по итогу оно может застопорить работу на устройстве намертво.
IT-World 07:42
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Волейбол
Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings 13:10
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
РИА Новости 07:43
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Футбол
Марсело пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Защитник мадридского «Реала» Марсело не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.
Чемпионат 09:40
Волейбол
Волейболистка Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.
News.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57