Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. По словам начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксении Белоусовой, точное время, когда футболисты покинут стены колонии, назвать не представляется возможным.

Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда

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