Футбол
News.ruКокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября. Суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. По законодательству это [освобождение] происходит в первой половине дня, — сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
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Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Наука
Употребление чая улучшает эффективность работы мозга
В результате оказалось, что чай улучшает эффективность работы головного мозга. В частности, влияние оказывается на эффективность связей.
Политическая Экспертиза 13 сентября в 20:47
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК 10:31
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Политика
Зеленский назвал главные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает своими основными задачами как главы государства установление мира в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины.
Газета.Ru 09:28
Спорт
Эш Кетчум впервые за 22-летнюю историю сериала стал чемпионом Лиги покемонов
Накануне произошло историческое событие: главный герой мультсериала «Покемон» Эш Кетчум наконец-то осуществил свою мечту и стал чемпионом Лиги покемонов.
Gmbox.ru 06:36
Шоу-бизнес
Эрика Герцег без трусиков украсила обложку журнала Maxim
31-летняя солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег украсила обложку октябрьского номера мужского издания Maxim.
Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Политика
Иванов назвал неисторичным заявление о советской оккупации Польши
Утверждения о якобы произошедшей в 1939 году советской оккупации Польши не соответствуют историческим фактам.
Победа РФ 10:28
Гаджеты
Игровая мышь Logitech G604 Lightspeed поддерживает разные режимы беспроводного подключения
Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь G604 LIGHTSPEED, которая может похвастаться сразу несколькими аспектами.
Игромания.ру 06:18
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь.
News.ru 09:23
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Авто
В Ferrari рассказали о своем первом кроссовере
Внедренный в 2022 году под кодовым названием Purosangue, что в переводе означает «чистокровный», внедорожник Ferrari обещает быть не похожим ни на один другой представительский внедорожник благодаря уникальному позиционированию.
32CARS.ru вчера в 23:56
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
Педофил в Москве 4 дня удерживал в квартире 13-летнюю девочку
Как сообщает телеканал РЕН, он напал на 13-летнюю девочку и запер ее в своей квартире.
Вести.Ru 06:43
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане.
Известия вчера в 20:53
Финансы
Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль
Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.
Эхо Москвы 05:00