Футбол

News.ruNews.ruКокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября. Суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. По законодательству это [освобождение] происходит в первой половине дня, — сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
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