Футбол

Вести.RuВести.RuКокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу. Вместе с ними покинет колонию в Белгородской области младший брат Кокорина Кирилл. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство братьев Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Кокорина и Мамаева освободят из колонии в первой половине завтрашнего дня

Sport24.ru07:47

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу, подробности

Чемпионат14:00

Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября

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Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО

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Кокорина и Мамаева освободят в первой половине дня во вторник

Советский спорт07:58

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября в первой половине дня

Sports.ru11:18

Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

РБК09:12
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
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«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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