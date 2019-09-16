Футбол
Вести.RuКокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу. Вместе с ними покинет колонию в Белгородской области младший брат Кокорина Кирилл. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство братьев Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Шоу-бизнес
49-летняя дочь Рождественского впервые стала мамой
Стало известно о прибавлении в семье поэта. Ксения, младшая дочь Роберта Рождественского родила дочку.
7Дней.ру вчера в 16:00
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Футбол
Экс-футболист Файзулин рассказал, как в него стреляли
Бывший футболист сборной России Виктор Файзулин рассказал, как в него стреляли во время выступления за «Спартак-Нальчик».
RT на русском 16:16
Политика
Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина»
Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.
Pravda.Ru 11:27
Кино
Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма 04:44
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
РБК 17:00
Общество
Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе
Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:01
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 12 сентября в 18:02
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Наука
ИИ Google диагностирует 26 кожных заболеваний не хуже дерматолога
Точность системы составила 71-93%, что сопоставимо с работой дерматологов и существенно выше, чем у врачей общей практики и медсестер.
Хайтек+ 08:35
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Хоккей
Овечкин предложил изменить хоккейные правила
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Экономика
ЦБ: демография продолжит сдерживать экономический рост до 2022 года
Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России.
Коммерсантъ 12:47
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Армия и оружие
Корабль ВМС США зашел в Черное море и направился в Грузию
Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
Газета.Ru вчера в 13:14
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Политика
На митинге в Улан-Удэ потребовали отставки главы республики
Практически сразу зазвучали и требования отправить в отставку главу республики Алексея Цыденова.
Накануне.Ru вчера в 08:10
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58