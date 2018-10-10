Футбол

Газета.RuГазета.RuКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Кокорин уже успел подписать контракт с "Зенитом", однако лишь до конца сезона-2019/20, и в случае плохой игры питерцы смогут быстро избавиться от него.
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