Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов. На месте также находятся журналисты, на одного из них наехала машина Логинова. Пострадавшему оказали помощь медики.

Кокорин и Мамаев вышли из колонии

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