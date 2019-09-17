Футбол

Местное время (г. Пермь)Местное время (г. Пермь)Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу

Спортсмены не стали общаться с журналистами, сразу сели в автомобиль и уехали. Перед выходом футболистов на свободу у ворот колонии произошел инцидент. Отчим Кокорина на своем внедорожнике «Мерседес» наехал на ногу одному из журналистов, задерживать нарушителя не стали.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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