Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули стены колонии в 9.25 по московскому времени. Спортсмены не стали общаться с журналистами, сразу сели в автомобиль и уехали. Перед выходом футболистов на свободу у ворот колонии произошел инцидент.

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу

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