Футбол
Местное время (г. Пермь)Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули стены колонии в 9.25 по московскому времени. Спортсмены не стали общаться с журналистами, сразу сели в автомобиль и уехали. Перед выходом футболистов на свободу у ворот колонии произошел инцидент.
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«Вы к нам еще приезжайте». Кокорин и Мамаев почувствовали вкус свободы
Спорт-Экспресс17 сентября в 07:15
Встретили Кокорина и Мамаева на свободе. Наезд отчима, первые эмоции, контракт с «Зенитом»
Sport24.ru17 сентября в 05:50
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Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Технологии
Воронежский авиазавод завершил стапельную сборку первого Ил-96-400М
На ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Время Воронежа 18 сентября в 09:14
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Происшествия
В центре Москвы у мужчины украли из кармана 1 млн рублей
Двое неизвестных в центре Москвы украли у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей.
ТАСС 01:37
Экономика
За последние 5 лет цены на автомобили в России выросли на 76%
Цены на новые автомобили в России за последние 5 лет выросли на 76%.
Автоновости дня 02:02
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело вчера в 10:10
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Футбол
Депутат Лебедев призвал не «гнобить» ЦСКА и «Краснодар»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал болельщиков спокойно отнестись к разгромным поражениям ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы.
Pravda.Ru 03:00
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Наука
Климатическая катастрофа ускорилась
С помощью климатической модели CESM1.2. исследователи обнаружили, что скорость потепления резко возрастает с ростом уровня углекислого газа в атмосфере.
Lenta.ru 00:40
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
В Одессе в школьной столовой отравились десятки детей
После посещения школьной столовой к медикам обратились более 50 детей, сообщает 20 сентября Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM 02:54
Происшествия
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
В Киеве злоумышленник ударил по голове кирпичом депутата Киевсовета.
Lenta.ru 03:01
Армия и оружие
В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»
Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 16:28
Общество
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 02:52
Шоу-бизнес
Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru вчера в 04:18
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»
В четверг в Киеве прошла акция протеста против имплементации минских соглашений по "формуле Штайнмайера", в митинге приняли участие несколько сотен человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на 15 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек и составил 70,98 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Кино
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
В четверг, 19 сентября, завершился кинофестиваль «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке в 17-й раз, сообщает DEITA.
Deita.ru 00:08
Космос
Замечен необъяснимый космический феномен
Lenta.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак
Актриса Фрэнсис Дрешер из американской версии «Моей прекрасной няни» тоже боролась с раком, пишет «Телепрограмма».
Рамблер вчера в 16:17