Футбол
Местное время (г. Пермь)Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули стены колонии в 9.25 по московскому времени. Спортсмены не стали общаться с журналистами, сразу сели в автомобиль и уехали. Перед выходом футболистов на свободу у ворот колонии произошел инцидент.
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Энергетика
Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти
Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
Коммерсантъ 15:46
Политика
США нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность
США привели свои войска в боевую готовность из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
Российский Диалог 13:18
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Авто
Hyundai представил бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили 06:26
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Общество
В России планируют упростить правила ухода в отпуск
Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
REGNUM 03:15
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0 (2-й тайм)
Bobsoccer 13:46
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане.
Известия 13:35
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru 12:16
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Футбол
Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 15:44
Экономика
Корпорация МСП поддержит малый бизнес в Тульской области
Было отмечено, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Тульской областью и крупнейшими заказчиками является увеличение объема закупок у субъектов МСП региона в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза или на 16,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря проводимым в регионе при поддержке Корпорации МСП обучающим семинарам.
Lenta.ru 10:48
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Космос
Надувной модуль США может столкнуться с советским спутником на орбите
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшее время может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300".
РЕН ТВ 15:45
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Кино
Ivi нашел генпродюсера на телевидении
Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.
Ведомости 11:35
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета 10:41