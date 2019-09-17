Футбол
Neva.TodayКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.
Читать в источнике
Оценить513
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Футбол
Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
Газета.Ru 07:24
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Политика
Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском 16 сентября в 06:11
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Происшествия
Три человека погибли при крушении катера в Венеции
Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2). Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
Чемпионат 07:49
Происшествия
В Испании разбился небольшой самолет
Сообщается, что катастрофа произошла возле муниципалитета Сан-Хавьер. Небольшой самолет упал возле базы академии авиации.
REGNUM 07:43
Политика
Выборы в Израиле: с небольшим перевесом лидируют конкуренты Нетаньяху
На выборах в Израиле, по данным опросов на выходе, лидируют конкуренты Биньямина Нетаньяху.
Вести.Ru вчера в 18:32
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Известия 16 сентября в 12:35
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов считал, что сын Юлии Меньшовой отстает в развитии
Впервые матерью Юлия Меньшова стала в 1997 году, когда у нее родился сын.
Актуальные Новости 02:40
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35