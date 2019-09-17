Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Вместе с футболистами был освобождён и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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«Зенит» за, «Краснодар» против: как клубы встречают Кокорина и Мамаева

РБКвчера в 14:53

Финальный свисток

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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

РИА Новостивчера в 04:47

Кокорин и Мамаев: версия 2.0. Исправленная

Телеканал 360°вчера в 07:58

Шанс вернуться в футбол. Кокорин и Мамаев вышли на свободу

ТАССвчера в 08:29

Кокорин и Мамаев будут играть в одном клубе РПЛ — стали известны шансы

Чемпионатвчера в 12:15

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Газета.Ruвчера в 07:10
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ФРС США снова снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия 15:17
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
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В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения

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Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
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Общество

Один из крупнейших пассажирских самолетов в мире приземлился в Пулково

Один из крупнейших пассажирских лайнеров - Airbus A350 - впервые приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:32
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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Кино

Режиссер Владимир Меньшов отмечает юбилей

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку в семье моряка и домохозяйки.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном

Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Внук британской королевы был замечен на днях вместе со своей супругой и маленьким сыном Арчи в одном из самых обычных пабов Виндзора.
Экспресс газета 15:40
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия

Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

По словам Грызлова, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса.
Известия 11:35
Футбол

Скончался бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Телеканал Санкт-Петербург 06:55
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Политика

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
ТАСС 07:35
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Авто

В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки

С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице

Петр Чернышов навестил в больнице супругу Анастасию Завортнюк.
Телепрограмма вчера в 12:10
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
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Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
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Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира

Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru 08:15
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
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Истребители пяти стран сопровождали Ту-160 ВКС РФ над Балтикой

ТК Звезда вчера в 13:09
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В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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Политика

«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию

Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Футбол

Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Bobsoccer 14:04
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
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