Футбол
Gorodvo.ruКокорин и Мамаев окончательно освободились
По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты покинули колонию в Белгородской области, где провели два месяца. В начале сентября стало известно, что суд решил освободить спортсменов условно-досрочно.
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Происшествия
В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика
Подросток, который в мае пришёл с ножом и пневматическим пистолетом в гимназию в Казани, признан невменяемым.
RT на русском вчера в 22:32
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru 16 сентября в 18:47
Армия и оружие
Как Киев продолжает увеличивать расходы на армию и спецслужбы
Киев продолжает увеличивать расходы на армию, спецслужбы и МВД, несмотря на слабую экономику и высокий уровень госдолга, отмечают эксперты.
RT на русском 16 сентября в 15:38
Экономика
Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).
РБК 02:01
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов
В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Общество
Трудовые книжки могут стать электронными
В течение 2020 года гражданам предложат определить для себя оптимальный формат учета сведений о трудовой деятельности, и уже с 2021 года традиционные трудовые книжки останутся только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление.
Парламентская газета 16 сентября в 18:12
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика вчера в 05:39
Кино
Бывший директор по маркетингу СТС стал генпродюсером ivi
На пост директора по маркетингу СТС назначена Наталья Абрамочкина, занимавшая аналогичную позицию на телеканале «Пятница», об этом «Ведомостям» рассказал директор по стратегическим коммуникациям холдинга «СТС Медиа» Ким Белов.
Telesputnik.ru 02:35
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Общество
«Магнит» тестирует новый формат оптовых магазинов
Второй по обороту российский продовольственный ритейлер «Магнит» тестирует новый подход в работе мелкооптовых магазинов «Магнит-опт».
Коммерсантъ 02:14
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Общество
Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов
Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.
Ридус 02:02
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
Технологии
Судостроители со всего мира приехали в Петербург
Петербургский дневник 16 сентября в 23:00
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Футбол
Роналду описал жизнь в бедности
Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.
Lenta.ru 02:52
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40