Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
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Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
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Главные симптомы рака мозга назвал нейрохирург

На фоне паники в СМИ кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал о данном виде рака и о его симптомах.
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Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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