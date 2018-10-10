Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
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Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Происшествия
Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Общество
В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев
Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Взгляд-инфо вчера в 11:19
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Челябинске: есть пострадавший
В Челябинске пожар на нефтебазе привёл к травмированию одного человека. Об этом сообщает областное управление МЧС.
REGNUM 03:28
Общество
В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Наука
В Швейцарии специалисты создали чувствительные протезы ног
RuNews24.ru 02:12
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия вчера в 23:26
Здоровье
Главные симптомы рака мозга назвал нейрохирург
На фоне паники в СМИ кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал о данном виде рака и о его симптомах.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер вчера в 15:32
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
Газета.Ru вчера в 08:22
Здоровье
Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу
Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.
Волгоградская правда 15 сентября в 05:45
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Культура
Путин поздравил кинорежиссёра Владимира Меньшова с юбилеем
Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и актёра Владимира Меньшова с юбилеем.
REGNUM 03:10
Политика
Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре
Возможно, уже в октябре этого года президент России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Новостной фронт 01:46
Шоу-бизнес
Ксении Собчак подарили сертификат на роды
К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru вчера в 09:34
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
РИА Новости вчера в 22:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Политика
В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы
В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.
РИА Новости вчера в 17:36
Экономика
Bitcoin установил новый рекорд. Хешрейт сети удвоился с начала года
Как сообщалось ранее, за последние три месяца к сети Bitcoin могло быть подключено свыше 600 тыс. подобных устройств.
РБК 03:11
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27