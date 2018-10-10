Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
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