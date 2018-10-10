Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
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Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 трлн рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Самолет МС-21 совершил первый международный полет
Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
Российская газета вчера в 09:06
Авто
Mitsubishi нашли замену для Pajero
Японская компания Mitsubishi определилась с заменой легендарной модели Pajero.
Somanyhorses вчера в 12:12
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru вчера в 15:33
Футбол
Клопп назвал лучший футбольный клуб в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его команда не является лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
Матч ТВ 02:47
Происшествия
В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника
Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Футбол
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Общество
Первый снег выпал в Подмосковье
Подмосковье Сегодня 03:47
Общество
Несколько десятков юристов-государствоведов обратились к председателю КС Зорькину из-за приговора активисту Котову
Известные юристы обратились к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину из-за приговора программисту Констатину Котову, которого суд признал виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов и приговорил к 4 годам колонии.
Эхо Москвы 06:15
Футбол
Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 9-го тура РПЛ
Сразу четыре игрока петербургского «Зенита» попали в символическую сборную 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex.
Матч ТВ 06:08
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Технологии
Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян
Мошенники атаковали пользователей интернет-сервиса Avito с помощью вируса для Android.
Lenta.ru 05:00
Единоборства
Боксеров Ковалева и Альвареса проверят на допинг до и после боя
"Боксеры будут сдавать допинг-тесты по программе VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг)", – приводит слова одного из членов команды Ковалева ТАСС.
Вести.Ru 03:59
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Наука
Назван омолаживающий кровь фрукт
Lenta.ru 03:07