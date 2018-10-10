Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Кокорин уже успел подписать контракт с "Зенитом", однако лишь до конца сезона-2019/20, и в случае плохой игры питерцы смогут быстро избавиться от него.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Происшествия СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Футбол Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии Напомним, осенью прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Культура Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Космос Индия: орбитальный аппарат Чандраян «дополнит карту Луны» Официальный представитель Индийской организации космических исследований А.С. Киран Кумар заявил общественности, что орбитальный аппарат лунной миссии Чандраян-2 с помощью микроволновых двухчастотных датчиков будет получать информацию о постоянно затемненных частях Луны и тем самым дополнит карту естественного спутника Земли.

Армия и оружие Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты Всего сотрудники ЦПВС раздали мирным жителям 500 продовольственных корзин и 50 наборов для начальной школы.

Происшествия В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Политика Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Происшествия На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.

Шоу-бизнес Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.

Армия и оружие Глава СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на саудовские НПЗ После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация может начать развиваться по военному сценарию, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.