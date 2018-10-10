Футбол
Газета.RuКокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Кокорин уже успел подписать контракт с "Зенитом", однако лишь до конца сезона-2019/20, и в случае плохой игры питерцы смогут быстро избавиться от него.
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Происшествия
СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
RT на русском 08:02
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Футбол
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии
Напомним, осенью прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы.
Чемпионат 03:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Авто
Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд
Автостат 15 сентября в 06:30
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Космос
Индия: орбитальный аппарат Чандраян «дополнит карту Луны»
Официальный представитель Индийской организации космических исследований А.С. Киран Кумар заявил общественности, что орбитальный аппарат лунной миссии Чандраян-2 с помощью микроволновых двухчастотных датчиков будет получать информацию о постоянно затемненных частях Луны и тем самым дополнит карту естественного спутника Земли.
REGNUM 04:47
Армия и оружие
Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты
Всего сотрудники ЦПВС раздали мирным жителям 500 продовольственных корзин и 50 наборов для начальной школы.
Политика Сегодня 06:12
Происшествия
В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 08:08
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Происшествия
На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев
В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.
Вести.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом
Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Армия и оружие
Глава СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на саудовские НПЗ
После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация может начать развиваться по военному сценарию, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:35
Происшествия
Задержан мужчина, сбросивший девушку в Сочи с моста
АиФ Краснодар 05:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» создали воздушный щит
В ходе учений дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" отработали нормативы по развертыванию и перемещению в запасные позиционные районы, сообщает Министерство обороны России.
Популярная механика 03:46