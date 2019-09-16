Футбол
РосбалтКокорин и Мамаев завтра выйдут на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободы из колонии 17 сентября. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Белгородской области. Согласно закону, в рамках УДО спортсмены должны быть освобождены в первой половине дня.
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Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
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Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в деле Павла Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, и не исключает обращение в прокуратуру.
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Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями
Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.
ФАН 12:29
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Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК 14:04
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.
За рулем 07:26
Экономика
Водители массово перестали платить транспортный налог
Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.
Deita.ru вчера в 22:30
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Космос
«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна
15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.
Портал Поиск вчера в 04:05
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Здоровье
Минздрав России внедрит новую отечественную вакцину от гриппа
Минздрав России внедрит отечественную четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Сусанин 04:14
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой
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7Дней.ру 10:30
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В Москве столкнулись три автобуса
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Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
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Футбол
Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе.
Спорт-Экспресс 15:36
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
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«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время вчера в 23:45