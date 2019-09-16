Футбол

РосбалтРосбалтКокорин и Мамаев завтра выйдут на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободы из колонии 17 сентября. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Белгородской области. Согласно закону, в рамках УДО спортсмены должны быть освобождены в первой половине дня.
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