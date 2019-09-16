Футбол

Вести.RuВести.RuКокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу. Вместе с ними покинет колонию в Белгородской области младший брат Кокорина Кирилл. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство братьев Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Sports.ru11:18

Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

РБК09:12
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