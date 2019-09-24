Происшествия
Брянские новостиКокорин и Павел Мамаев не приехали в Клинцы на суд к другу
Клинцовский горсуд опять перенес рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении детского тренера Александра Протасовицкого, который вместе со своими приятелями – футболистами Мамаевым и братьями Кокориными – был осужден за драку в Москве.
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Стало известно, почему Кокорин и Мамаев не приехали в Клинцы на суд к другу
Брянские новостивчера в 05:25
Друг футболистов Кокорина и Мамаева может досрочно выйти на свободу
Общественное телевидение России23 сентября в 11:19
Суд перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об УДО Протасовицкого, который был осужден вместе с Кокориным и Мамаевым (версия 3)
Интерфакс - Россия24 сентября в 12:51
Кокорин и Мамаев не приехали на Брянщину поддержать друга
Городской телеканал (Брянск)24 сентября в 10:02
Адвокат Протасовицкого: «Считаю, что суд грубо нарушил закон, вновь перенеся рассмотрение вопроса об УДО»
Спорт-Экспресс24 сентября в 11:40
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Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Кино
Самый лучший Питт. Чем он круче Ди Каприо
Сам Тарантино своим кастинговым решением подталкивает нас сравнивать Питта с Ди Каприо, который в последние годы снимается очень мало.
РИА Новости 01:00
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве
В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Гаджеты
Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold
По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.
Astera вчера в 11:33
Армия и оружие
Россия сможет ремонтировать свои корабли в Тартусе
15 октября на материальном пункте обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, фактически российской военно-морской базе в Сирии, будет запущена новая судоремонтная мастерская, работа которой позволит существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.
Коммерсантъ 11:27
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи
Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
РЕН ТВ 15:25
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 23 сентября в 03:44
Происшествия
Усыновившая двоих детей гей-пара из России попросила убежище в США
Гей-пара из Москвы, усыновившая двоих детей, сбежала из страны в США.
9111.ru 08:36
Космос
Ранее Венера могла быть пригодной для жизни
NewInform 23 сентября в 12:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество
Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение о запрете на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября 2019 года.
Lenta.ru 14:37
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом
Ранее в Силиври — районе провинции Стамбул — произошло землетрясение магнитудой 4,6, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
РБК 11:45
Наука
Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах
В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
Хайтек 09:50
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец 23 сентября в 14:39
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр вчера в 01:14
Космос
Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул вчера в 02:37
Политика
Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
iReactor вчера в 18:03
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Авто
В РФ подорожали внедорожники Jeep Wrangler
Актуальные Новости 11:16
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
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Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19