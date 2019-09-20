Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть сегодня, 20 сентября, заявлен за петербургскую команду в премьер-лиге. Как сообщает РИА Новости, вопрос о дозаявке игрока вне регистрационного периода рассмотрит комитет по статусу игроков РФС.

Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня

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