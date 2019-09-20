РПЛ
Спорт-ЭкспрессКокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть сегодня, 20 сентября, заявлен за петербургскую команду в премьер-лиге. Как сообщает РИА Новости, вопрос о дозаявке игрока вне регистрационного периода рассмотрит комитет по статусу игроков РФС.
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Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й
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Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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