РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть сегодня, 20 сентября, заявлен за петербургскую команду в премьер-лиге. Как сообщает РИА Новости, вопрос о дозаявке игрока вне регистрационного периода рассмотрит комитет по статусу игроков РФС.
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Кокорин может быть в пятницу заявлен за «Зенит»

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Александра Кокорина могут заявить за «Зенит» уже сегодня

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Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже сегодня

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Кокорина могут заявить за «Зенит» сегодня

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Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже 20 сентября

Sportbox.RU05:56

Кокорин может быть заявлен в РПЛ за «Зенит» уже 20 сентября

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Кокорина в пятницу могут заявить в РПЛ за «Зенит»

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