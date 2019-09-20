Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть дозаявлен для выступления в Российской Премьер-Лиге уже в сегодня, 20 сентября.

Кокорин может быть заявлен за «Зенит» уже сегодня

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