Футбол
Спорт день за днемКокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
По информации источника, 28-летний форвард может подписать контракт на полгода с сочинским клубом, чтобы набрать физическую форму. При этом стороны обсуждают вариант, при котором зимой Кокорин станет игроком «Зенита».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионат11:30
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