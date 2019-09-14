Футбол

Sport24.ruSport24.ruКокорин может стать игроком «Сочи»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может стать игроком «Сочи».
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с чего всё началось

Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года

Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.
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Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года

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Кокорин может подписать контракт с «Сочи» на полгода, а зимой вернуться в «Зенит»

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