Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Шоу-бизнес Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Религия РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.

Политика МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

Происшествия Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.

Футбол «Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи» Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Андрей Малахов спародировал Собчак в ванной голым После появления на Первом канале рекламы новой передачи с Ксенией Собчак, где телеведущая намекнула на то, что программа будет выходить параллельно с шоу "Привет, Андрей", его ведущий Андрей Малахов выложил в своем инстаграме ответный видеоролик, в котором при свечах лежит с женой в ванне и отвечает по телефону.

Шоу-бизнес В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.

Происшествия Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.

Космос Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.

Здоровье Названы 4 опасных заболевания, которые развиваются без симптомов Незаметно для пациентов развивается глаукома – болезнь, которая приводит к полной слепоте.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".