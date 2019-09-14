Футбол
Sport24.ruКокорин может стать игроком «Сочи»
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионат11:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.
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Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания вчера в 13:34
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Политика
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Футбол
Радимов: «Убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!»
Ранее Радимов сравнил Шюррле с бывшим полузащитником «Зенита» Клаудио Маркизио.
Sport24.ru 15:37
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Происшествия
Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте
На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Шоу-бизнес
Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова
Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Армия и оружие
США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
Актуальные Новости 04:51
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском 09:29
Шоу-бизнес
Андрей Малахов спародировал Собчак в ванной голым
После появления на Первом канале рекламы новой передачи с Ксенией Собчак, где телеведущая намекнула на то, что программа будет выходить параллельно с шоу "Привет, Андрей", его ведущий Андрей Малахов выложил в своем инстаграме ответный видеоролик, в котором при свечах лежит с женой в ванне и отвечает по телефону.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 09:33
Космос
Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету
Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Здоровье
Названы 4 опасных заболевания, которые развиваются без симптомов
Незаметно для пациентов развивается глаукома – болезнь, которая приводит к полной слепоте.
Волгоградская правда 04:15
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru вчера в 03:15
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34