Футбол
Sport24.ruКокорин может стать игроком «Сочи»
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионат11:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
РИА Новости вчера в 20:53
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia вчера в 07:26
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera вчера в 14:56
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Футбол
«Потушили»: «Ротор» в Волгограде обыграл «Факел» со счетом 2:0
На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
Волгоградская правда 12:04
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Футбол
Кононов о призывах покинуть «Спартак»: Могу ответить только победами
После матча с "Уралом" болельщики "Спартака" скандировали оскорбления в адрес Кононова и требовали его покинуть пост главного тренера.
Российская газета 12:53
Авто
В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000
На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс вчера в 08:15
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры
«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:59
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM вчера в 04:44
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01