Футбол
Бомбардир.руКокорин может стать игроком «Сочи»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи», сообщает «Чемпионат». По информации источника, сейчас клубы обсуждают возможность перехода 28-летнего футболиста в «Сочи» на полгода, после чего он вернется в «Зенит».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионатвчера в 11:30
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