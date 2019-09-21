Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваАлександр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО. Они отбывали наказание за две драки в центре Москвы.
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Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.
ТАССвчера в 06:44

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Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Газета.Ruвчера в 13:24

Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

ТАССвчера в 06:44

Кокорин осенью сможет сыграть за «Зенит» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 07:48

Кокорин может впервые сыграть за «Зенит» после возвращения в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 07:36

Кокорин может сыграть за «Зенит» в октябре или ноябре

Евро-футбол.рувчера в 07:30

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Говорит Москвавчера в 06:53

«Зенит» анонсировал первый матч Кокорина после освобождения из колонии

РБКвчера в 08:02
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме в Удмуртии

Московский Комсомолец вчера в 23:58
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию

"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
ТАСС 02:05
Общество

Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе

Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Политика

В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец вчера в 02:30
Космос

Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Футбол

Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»

АБН вчера в 14:20
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Политика

Порошенко в тюрьму не собирается

На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
Вести.Ru 01:37
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.
РИА Новости 00:36
Происшествия

Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

РБК вчера в 16:30
Общество

Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru вчера в 08:07
Происшествия

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец вчера в 04:18
Общество

В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города

В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика

Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Российская газета 19 сентября в 10:35
Футбол

Президент «Торпедо»: «Наша задача — выигрывать в каждом матче. По итогам сезона будет видно»

В матче 14-го тура первенства ФНЛ «Торпедо» обыграло «Томь» со счетом 2:1. Клуб из Москвы лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков и опережая «Химки», своего ближайшего преследователя, на 4 очка.
Sportbox.RU вчера в 14:03
Теннис

Анастасия Павлюченкова проиграла Наоми Осаке в финале турнира в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть японку Наоми Осаку в финале соревнований в Осаке - 2/6, 3/6.
GoTennis.ru 01:00
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости 20 сентября в 20:33
Армия и оружие

Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии

Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 02:08
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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