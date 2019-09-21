Футбол
Газета.RuКокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
Александр Кокорин может сыграть за "Зенит" уже осенью в товарищеском матче, а Павел Мамаев после разрыва контракта с "Краснодаром" активно ищет себе новый клуб. "Газета.Ru" — о том, что ждет экс-игроков сборной России после выхода из колонии на свободу.
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Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.ТАСС06:44
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