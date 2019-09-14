Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Контракт Кокорина с "Зенитом" истек минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом. Ранее сообщалось, что московский "Спартак" проиграл в третьем матче подряд.

Кокорин может вернуться в футбол уже в этом году

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