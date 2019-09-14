Футбол
Газета.RuКокорин может вернуться в футбол уже в этом году
Контракт Кокорина с "Зенитом" истек минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом. Ранее сообщалось, что московский "Спартак" проиграл в третьем матче подряд.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.Чемпионат11:30
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Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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МонаВиста 08:15
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Вызванный наряд полиции забрал убийцу в дежурную часть, где все и открылось: телефон преступника выпал на пол, и стражи порядка увидели фотографии тела.
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МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
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Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
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