Футбол
Ruposters.ruПока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД
Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина. Водители машин футболиста неоднократно превысили скорость, ездили по полосе маршрутного транспорта, нарушали знаки и разметки.
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с чего всё началось
Машину водила его супруга, пока футболист отбывал срок.РЕН ТВ03:44
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Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Здоровье
Систему здравоохранения скоро изменят в Бийске
В Бийске решают проблему с большой загруженностью в одних больницах города и дефицитом мест в других.
КП - Барнаул 02:41
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК вчера в 13:59
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Футбол
«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА
«Алания» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА опубликовала промо-ролик.
Спорт-Экспресс 04:06
Авто
Автомобили Ravon вернулись в Россию
Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Хоккей
Шейн Принс: Беларусь – на 95 процентов Европа, совершенно не Россия
Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь на Россию или Европу.
Советский спорт 04:55
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Путешествия
В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook
REGNUM вчера в 10:37
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
ЖКХ
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Гаджеты
MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi
Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
The GEEK 02:23
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Кино
«Игра престолов» победила в двух номинациях премии «Эмми»
Сериал «Игра престолов» победил в двух номинациях престижной телевизионной премии «Эмми».
ФАН вчера в 02:43
Гаджеты
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru 01:53
Авто
Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года.
Новые автомобили вчера в 02:51
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса
Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:40
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07