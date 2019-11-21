Футбол

ЧемпионатЧемпионатКокорин: не хочу сейчас оценивать своё физическое состояние

Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Кокорин
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН 07:31

Подробнее о событии

«Саня, поосторожнее со своими ударами», — пошутил Семак. Кокорин сыграл с детьми и дал интервью «Матч ТВ»

Матч ТВ09:56

Кокорин: «Я прошел все тесты и занятия, тренируюсь в общей группе и чувствую себя хорошо»

Sport24.ru05:23

Кокорин рассказал о своём физическом состоянии

Sport.ru07:15

«Прошел все тесты»: Александр Кокорин рассказал о своих тренировках в «Зените»

Петербургский дневник06:37

Кокорин: не хочу сейчас оценивать своё физическое состояние

Чемпионат06:18

Александр Кокорин: «Рад играть хотя бы в двусторонках. Жалко, скоро перерыв»

Спорт-Экспресс06:03

«Если судить по тестам — все нормально». Кокорин рассказал о своей форме

Sportbox.RU07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Авто

Кроссовер Kia Seltos получил внедорожные модификации

В рамках дня-открытия автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера специальных версий кроссовера Kia Seltos для США, а также его «внедорожных» концепт-модификаций под названиями X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
Daily-Motor.Ru 02:54
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 13:02
Политика

Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского

Красная весна 03:38
Технологии

Google запустила облачный игровой сервис Stadia

Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 19 ноября в 17:43
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Экономика

Потребители товаров повседневного спроса ушли из магазинов в онлайн

Эксперты обращают внимание, что рост онлайн-сегмента товаров повседневного спроса растет в среднем на 50% год к году, при том, что средний чек там выше, чем в традиционном магазине.
Давыдов.Индекс 12:30
Политика

Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
RT на русском 13:14
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru вчера в 03:55
Общество

В Кремле состоялась церемония вручения наград

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Вести.Ru 10:16
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
РБК 06:30
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

РБК 12:49
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru 07:10
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 07:51
Политика

Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ

Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
RT на русском 14:36
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Кино

Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
КиноПоиск 05:10
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

Возможную причастность РФ к событиям в Каталонии расследуют в Испании

Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон запустил расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии.
News.ru 07:45
Музыка

Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.
Афиша Daily вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Наука

Гиперреалистичные маски обманули людей

Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Naked Science 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное