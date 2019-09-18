Футбол
МР7.руКокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели
Нападающий Александр Кокорин прибудет в расположение петербургского «Зенита» в конце недели, сообщает «Спорт-Экспресс». В руководстве клуба предоставили игроку несколько дней, чтобы он смог уладить личные вопросы в Москве. Ранее «Зенит» подписал с Кокориным новый контракт.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 15:33
Единоборства
Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Общество
В России с 1 октября вводят новые правила ухода в отпуск
Поправки к Трудовому кодексу начнут работать с 1 октября 2019 года.
Телекомпания Афонтово 16 сентября в 23:44
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Авто
Количество такси в регионах предлагают ограничить
Госдума предлагает ввести в регионах ограничения на количество такси, подключенных к одному агрегатору.
Мойка78 01:23
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Российская газета 02:53
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района
Rambler News Service 17 сентября в 09:19
Происшествия
СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Кино
Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»
Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
Discover24 17 сентября в 05:10
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru 17 сентября в 01:30
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Шоу-бизнес
Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы.
РБК 02:43
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Футбол
Ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Peterburg2.ru вчера в 07:12
Происшествия
Двойное убийство в Оренбуржье — погибли мать и сын
В селе Старохалилово произошло двойное убийство — мертвыми обнаружены женщина и ее сын.
1743.ru 00:44
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 17 сентября в 12:57
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика
В НАТО рассказали о море Азимова
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
Молния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков
Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо.
Нева Спорт 17 сентября в 07:02