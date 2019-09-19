Футбол

Neva.TodayNeva.TodayКокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

Руководство футбольного клуба дало игроку несколько дней, чтобы уладить все дела в Москве. Футболист Александр Кокорин прибудет в петербургских "Зенит" до конца недели. Игроку дали несколько дней, чтобы решить все вопросы в Москве и прибыть в Петербург.
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Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

МР7.рувчера в 14:03

СМИ узнали, когда Кокорин прибудет в расположение «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 16:13

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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:46

СМИ: Кокорин вернётся к тренировкам с «Зенитом» в конце недели

RT на русскомвчера в 13:20

Кокорин прибудет в «Зенит» в конце недели

Sports.ruвчера в 13:05
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