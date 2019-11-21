Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКокорин принял участие в благотворительном турнире

Одним из участников турнира стал Александр Кокорин, который продолжает набирать форму и работает наравне с партнерами по команде.
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Александр Кокорин
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН 07:31

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