Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения. Об этом в своём «инстаграме» сообщили супруга форварда Дарья Валитова. Вчера, 17 сентября, футболист покинул колонию и вышел на свободу.
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Кокорин принял участие в съемках для «Зенита»

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Кокорин принял участие в съёмках для «Зенита»

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Кокорин принял участие в съемках для клубного ТВ «Зенита»

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Кокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения «Зенита»

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Кокорин принял участие в съемках для «Зенита»

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