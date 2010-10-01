Футбол
Евро-футбол.руКокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения. Об этом в своём «инстаграме» сообщили супруга форварда Дарья Валитова. Вчера, 17 сентября, футболист покинул колонию и вышел на свободу.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская газета 08:13
Политика
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Польская сторона фактически лишила, в том числе представителя коренного народа Крыма, выступить и донести свою позицию.
РИА Новости 05:31
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
ТАСС 01:03
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Единоборства
Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем
Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями.
Sports.ru 08:15
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух российских ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря.
ТВ Центр вчера в 15:45
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Больную раком Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник.
Газета.Ru 07:31
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик
Игромания.ру 07:32
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала заявление об истории с матерью
23-летняя дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в одной из популярных социальных сетей впервые проявила эмоции после появления слухов об онкологическом заболевании ее матери.
RuNews24.ru 08:01
Происшествия
В Испании разбился небольшой самолет
Сообщается, что катастрофа произошла возле муниципалитета Сан-Хавьер. Небольшой самолет упал возле базы академии авиации.
REGNUM 07:43
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29