Футбол
Спорт-ЭкспрессКокорин принял участие в съемках для «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на днях вышедший из колонии, принял участие в съемках для клубного телевидения. Фотографию с интервью выложила жена футболиста Дарья Валитова. Напомним, как стало известно «СЭ», Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-19/20.
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Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
RT на русском 08:51
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Политика
Путину показали экзоскелеты и квантовые установки
Среди технологических стартапов были экзоскелеты для промышленного использования и медицинской реабилитации, модель железнодорожной колесной пары, уникальный лазерный комплекс для изделий сложной формы.
Российская газета 08:50
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Политика
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 16 сентября в 06:45
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментарий Пескова последовал после заявления МИД Украины, в котором утверждалось, что во вторник, 17 сентября, должен был состояться нормандский саммит, однако Россия по техническим причинам отказалась принимать в нем участие.
РБК 09:16
Экономика
Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол
КДК дисквалифицировал Чуперку за оскорбление Вилкова
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 9-го тура РПЛ "Тамбов" — ЦСКА (0:2).
Чемпионат 07:43
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета 16 сентября в 05:57
Происшествия
В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции
В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.
Росбалт 05:54
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ вчера в 02:32