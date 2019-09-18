Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на днях вышедший из колонии, принял участие в съемках для клубного телевидения. Фотографию с интервью выложила жена футболиста Дарья Валитова. Напомним, как стало известно «СЭ», Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-19/20.

Кокорин принял участие в съемках для «Зенита»

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