Пока футболист приступил к тренировкам с «Зенитом-2», выступающем в чемпионате ПФЛ (второй дивизион). Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.

Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»

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