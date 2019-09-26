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Происшествия Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП Как сообщает Sky Sports, после собрания команды, прошедшего в форме обеда, несколько футболистов, в числе которых был капитан «Дерби» Ричард Кио, задержавшись после мероприятия, позволили себе выпить лишнего и, отказавшись от услуг водителей, сами сели в авто, на котором попали в ДТП.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.

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