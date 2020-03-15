Коронавирус

РБКРБККокорина признали лучшим игроком матча «Сочи» и «Краснодара»

Футболист «Сочи» Александр Кокорин признан лучим игроком домашнего матча команды в 22-м туре чемпионата России против «Краснодара». Встреча завершилась победой сочинского клуба со счетом 2:0
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Александр Кокорин: «Если топ-5 европейских чемпионатов приостановили сезон, почему мы должны выделяться?»

Матч ТВ10:52

Кокорин: во всём мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?

Чемпионат10:39

Кокорин признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Краснодар»

Sport24.ru09:13

Александр Кокорин: «Очень тяжелая игра и очень важная победа»

Спорт-Экспресс09:07

«Сочи» убрал «Краснодар»: Нобоа забил красоту, но лучший – Кокорин

Sports.ru10:30

Кокорин прокомментировал победу над «Краснодаром»

ГЛАС.RU09:33

Кокорин признан лучшим игроком встречи «Сочи» - «Краснодар» (фото)

Советский спорт10:08
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru вчера в 08:36
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Происшествия

На кольцевой автодороге в Петербурге загорелся автобус

На Кольцевой автодороге на юго-западе Санкт-Петербурга загорелся автобус.
РБК 11:06
Наука

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
ToDay News Ufa 03:57
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Здоровье

Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Губерния-33 10:00
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Общество

Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК 11:57
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Наука

Нобелевские лауреаты: сэр Дерек Бартон

Как при помощи логарифмической линейки получить высшую химическую награду, при чем тут кресло и лодка и что ответил британский химик на известие о возведение в рыцарское достоинство, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Индикатор вчера в 15:04
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Мой Брянск вчера в 11:29
Здоровье

В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Известия 03:39
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память погибшего брата

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Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Транспорт

РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

Mossovetinfo.ru – РЖД на своем официальном сайте сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Латвией, Украиной и Молдавией из-за коронавируса.
Моссовет 04:59
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Автоновости дня 03:29
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество

Калининградцам посоветовали возвращаться из Европы через Москву

Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.
News.ru 11:27
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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