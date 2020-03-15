Коронавирус
РБККокорина признали лучшим игроком матча «Сочи» и «Краснодара»
Футболист «Сочи» Александр Кокорин признан лучим игроком домашнего матча команды в 22-м туре чемпионата России против «Краснодара». Встреча завершилась победой сочинского клуба со счетом 2:0
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Происшествия
На кольцевой автодороге в Петербурге загорелся автобус
На Кольцевой автодороге на юго-западе Санкт-Петербурга загорелся автобус.
Наука
Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах
Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе своих изысканий ученым удалось найти антитело, которое блокирует инфекцию COVID-19.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Здоровье
Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Общество
Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах
Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Наука
Нобелевские лауреаты: сэр Дерек Бартон
Как при помощи логарифмической линейки получить высшую химическую награду, при чем тут кресло и лодка и что ответил британский химик на известие о возведение в рыцарское достоинство, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память погибшего брата
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Транспорт
РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса
Mossovetinfo.ru – РЖД на своем официальном сайте сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Латвией, Украиной и Молдавией из-за коронавируса.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Калининградцам посоветовали возвращаться из Европы через Москву
Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.