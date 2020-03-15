Коронавирус
RT на русскомКокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0). Форвард был признан лучшим согласно решению экспертов «Матч ТВ». Кокорин не отметился результативными действиями, но регулярно создавал опасность у ворот соперника.
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Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
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Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Экономика
Ипотеку в России предложили ужесточить
В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве».
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Биатлон
Итальянка Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
В Тюмени подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
Мужчина привез инфекцию из отпуска В Тюменской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Тюмени.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Пензенской области
Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он начнёт действовать с 16 марта.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Шоу-бизнес
Ходченкова обнажила грудь на фотосессии со шпагой
Эффектные кадры актрисы со шпагой не оставили фолловеров равнодушными. На снимке Ходченкова предстала в белой блузке и черных брюках.
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Политика
Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе с 16 марта
Украина все-таки решила закрыть въезд в страну через пункты пропуска в Донбассе.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.