Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0). Форвард был признан лучшим согласно решению экспертов «Матч ТВ». Кокорин не отметился результативными действиями, но регулярно создавал опасность у ворот соперника.

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