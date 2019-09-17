Футбол
Чемпионат«Зенит» выступил с заявлением после выхода Кокорина на свободу
Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
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«Зенит» выступил с официальным заявлением после освобождения из колонии Александра Кокорина
Петербургский дневник07:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
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Красная весна 08:35
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
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Комсомольская правда вчера в 09:36
Политика
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В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
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В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Интерфакс 02:18
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Футбол
Адвокат: Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Спорт-Экспресс 02:30
Армия и оружие
Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
Южный Федеральный 15 сентября в 05:37
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Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.
РИА Новости 09:25
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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Известия 09:25
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
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Лекарство от старческого слабоумия вызвало разрушение мышц
Приём первого оказался связан с удвоенным риском развития рабдомиолиза — нервно-мышечного заболевания, при котором разрушаются мышечные волокна, что в итоге может привести к заболеванию почек.
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Авто
В России определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 14 сентября в 07:32
Футбол
Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу
Кирилл Кокорин, брат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о своих планах после выхода на свободу по УДО.
RT на русском 09:49
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
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Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
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Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.
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Общество
Группа российских юристов обратилась к главе Конституционного суда в связи с делом Константина Котова
Письмо главе КС Валерию Зорькину подписал 21 человек, среди которых кандидаты и доктора юридических наук.
Эхо Москвы 09:04
Кино
Умер актер «Ленкома» Юрий Колычев
Петербургский дневник вчера в 10:25